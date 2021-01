Bendtner ha dovuto fare i conti con una nuova disavventura, negli ultimi anni è salito alla ribalta per episodi di cronaca e non certamente per le prodezze sul rettangolo di gioco. Il danese si è visto svaligiare la propria abitazione di Hörsholm mentre si trovava a Dubai. L’ex Juventus non è potuto rientrare in Danimarca a causa del blocco di tutti i voli provenienti dalla capitale degli Emirati per il Coronavirus.

Nel frattempo la casa è stata svaligiata e, secondo il calciatore, la colpa è del giornale ‘BT‘, che ha riportato la notizia e favorendo così il “via libera” dei ladri. Bendtner ha sbottato con una Stories pubblicata su Instagram: “quando la Danimara era zona arancione, il 4 gennaio mi sono spostato, andando a Dubai per un viaggio di lavoro. Poi però il mondo si è capovolto e ora siamo passati in zona rossa. Non sarei partito se ci fossero stati dei cambiamenti in quel momento. Complimenti ‘BT’, sarai orgoglioso: hai già vinto il Premio Cavling”.