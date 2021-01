Una disavventura per il centrocampista della Juventus McKennie. Lo statunitense è stato una vera e propria sorpresa della stagione dei bianconeri: arrivato come un giocatore in grado di rappresentare un innesto a partita in corso, è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare. Si tratta di un giocatore completo, un mediano completo e bravissimo in entrambe le fasi, anche in zona gol. Nelle ultime ore è stato però vittima di una brutta vicenda.

Svaligiata la casa di McKennie

La casa di McKennie è stata svaligiata mentre l’americano assisteva dalla panchina alla vittoria dei compagni nella partita di Coppa Italia contro la Spal, il calciatore è entrato nei minuti finali della partita. I ladri si sono introdotti in villa da una finestra del bagno. Non è stata ancora fatta una stima del bottino, ma sono stati portati via scarpe, abiti firmati e altri oggetti preziosi.