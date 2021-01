Eldor Shomurodov è un calciatore di grandissimo talento che si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa e che è finito nel mirino dei migliori club, tra questi anche la Juventus. I bianconeri sono in piena lotta per la vittoria dello scudetto e sono reduci dall’entusiasmante successo contro il Milan, la squadra di Andrea Pirlo si è rilanciata e le prossime partite saranno fondamentali per la corsa al titolo. La dirigenza si è messa alla ricerca di un attaccante per regalare un’altra soluzione ad Andrea Pirlo, si è pensato anche al Eldor Shomurodov ma per il momento il presidente Preziosi ha chiuso la porta, difficile un trasferimento nel mercato di gennaio.

Chi è Eldor Shomurodov

Eldor Shomurodov è un calciatore uzbeko, attaccante del Genoa e della nazionale uzbeka. Si tratta di una prima punta, alto e molto forte fisicamente, è bravo ad attaccare gli spazi, abile anche nel gioco aereo. Può giocare anche da esterno, lavora anche sulla fascia sia a destra che a sinistra. E’ stato soprannominato il Messi uzbeko.

Inizia la carriera al Mash’al, debutta in massima serie, nel 2015 si trasferisce al Bunyodkor. Esperienza molto positiva con i russi del Rostov. Si mette in mostra e viene chiamato dal Genoa, in Serie A. Firma il contratto fino al 2024. Protagonista anche con la maglia dell’Uzbekistan, dall’Under 19 fino a quella maggiore. Sembra pronto per il grande salto, la Juventus nel futuro?