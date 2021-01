Una scena da film. Il protagonista è stato Breel Donald Embolo, calciatore del Borussia Monchengladbach: il giocatore è stato sospeso a causa di un episodio veramente incredibile e non ha partecipato alla gara contro il Werder Brema in seguito al provvedimento. Il giocatore svizzero avrebbe partecipato ad un party insieme ad altre persone e, una volta scoperto dalla Polizia, provato a scappare dalla finestra e dai tetti. Embolo ha deciso di chiarire: “ho sbagliato perché non ho rispettato le leggi sulla prevenzione del Covid, ma non è vero che ho partecipato alla festa. Ero solo nelle vicinanze del luogo nel quale si è svolta la festa”. L’allenatore Marco Rose: “credo alla versione del giocatore. Anche perché mi chiedo come nasca questa ricostruzione. L’ha visto il giornalista? Credo che gli avvocati di Embolo si muoveranno”.

Chi è Breel Donald Embolo

Breel-Donald Embolo è un calciatore camerunese naturalizzato svizzero, attaccante o ala del Borussia M’gladbach e della nazionale svizzera. La sua carriera è iniziata dalle giovanili del Basilea, successivamente l’esordio in prima squadra. Si mette in mostra e viene chiamato dallo Schalke 04, l’impatto è positivo ma un infortunio lo limita. Nel 2019 il passaggio al Borussia Monchengladbach. Si è confermato un punto di riferimento anche per la Nazionale svizzera, dall’Under 16 fino a quella maggiore. Adesso questo ultimo episodio fuori dal campo che ha fatto molto discutere.