L’espulsione di Ibrahimovic: lo svedese lascia il Milan in 10 contro l’Inter

E’ stata la partita di Ibrahimovic, nel bene e nel male. Sono in campo Inter e Milan per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, tantissime emozioni in una gara sentitissima. In avvio infortunio per il difensore Kjaer, poi il gol di Zlatan Ibrahimovic.

Alla fine del primo tempo momenti di grande tensione, incredibile rissa tra Ibrahimovic e Lukaku, il belga è una furia ed i calciatori si sono dati appuntamento nello spogliatoio, entrambi sono stati ammoniti. Nella ripresa secondo giallo per Ibrahimovic a causa di un intervento da dietro, rossoneri in 10 per il resto della partita.