L’espulsione di Obiang rischia di condizionare pesantemente la partita del Sassuolo contro la Juventus. Si sta giocando il posticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A, tantissime emozioni nei primi 45 minuti. La Juventus ha dovuto fare i conti con due infortuni pesantissimi, il primo di McKennie, il secondo di Dybala.

L’espulsione di Obiang

Nei minuti finali del primo entrata killer di Obiang ed espulsione per il centrocampista del Sassuolo. Bruttissimo intervento su Chiesa, l’arbitro viene chiamato al Var e decide di mandare il calciatore neroverde sotto la doccia. Sassuolo in 10 uomini per tutto il secondo tempo, sarà chiamato ad una vera e propria impresa per portare a casa un risultato positivo.