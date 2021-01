Eve Vorley è stata eletta nel consiglio di amministrazione del West Ham, dai film a luci rosse al mondo del calcio il passo è stato breve. Si tratta di un’imprenditrice inglese, il suo vero nome è Emma Benton-Hughes e già da tempo è partner del co-presidente del club inglese, David Sullivan. Segue spesso le partite degli Hammers ed è una grande tifosa. Il West Ham sta disputando una buona stagione in Premier League, in 17 partite ha conquistato 26 punti frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. L’obiettivo è quella di mantenere la categoria, ma la zona Europa non è poi così lontana.

Chi è Eve Vorley

Eve Vorley è un’imprenditrice inglese di 55 anni. Il suo passato è stato molto discusso e ha portato motivo di interesse tra i tifosi. E’ infatti comparsa in topless su alcuni giornali scandalistici inglesi, è diventata famosa tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000 anche per aver interpretato numerosi film porno tra cui “Naked Neighbours” e “Lesbian Student Nurses”, è quanto riportato dal Daily Star. Adesso è entrata a far parte del West Ham, con l’obiettivo di togliersi alcune soddisfazioni anche nel mondo del calcio.