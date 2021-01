Fernando Tissone torna in Italia. Il centrocampista ha deciso di ripartire dalla Serie D, è stato raggiunto l’accordo con il Taranto. Si tratta di un grandissimo colpo di calciomercato, il calciatore si era svincolato dopo la fine dell’avventura con i portoghesi del Nacional e adesso è pronto a dimostrare tutto il suo valore. Il Taranto ha ambizioni di promozione, nel girone H occupa la quarta posizione a -4 dal Casarano, ma deve recuperare due partite e quindi potenzialmente può balzare in vetta alla classifica. E’ reduce da una serie di risultati utili consecutivi, può togliersi ancora tante soddisfazioni.

Chi è Fernando Tissone

Fernando Tissone è un calciatore argentino. La carriera è partita dalle giovanili di Independiente e Lanus, dimostra un grande potenziale e si trasferisce in Italia: la prima esperienza è con la maglia dell’Udinese, successivamente con Atalanta e Sampdoria. Passa in prestito al Maiorca, poi ancora Sampdoria e Maiorca. Le ultime avventura non sono state entusiasmanti con le maglie di Malaga, Karpaty, Desp. Aves e Nacional. Adesso si prepara ad indossare la casacca del Taranto, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Lega Pro. Si tratta di un centrocampista, il suo ruolo principale è quello di centrale ma può essere impiegato anche come mezzala sia a destra che a sinistra. E’ un classe 1986, può garantire ancora qualche stagione ad alti livelli.