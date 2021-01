L’attaccante Aguero ha abituato a colpi di follia, soprattutto fuori dal campo. All’interno del rettangolo di gioco si è confermato un professionista, un grandissimo goleador ed uno dei migliori attaccanti in giro per il mondo. Adesso è finito alla ribalta per una notizia extra-campo, l’argentino aveva acquistato una Lamborghini Aventador, ma che praticamente non ha mai utilizzato: appena 1.200 chilometri percorsi per un’auto dal valore di 400mila euro.

Aguero non usa la Lamborghini, il motivo

A confermare la notizia è stato lo stesso Aguero, come spiegato al programma televisivo Santo Sabado: “non so perché cazzo ho comprato una Lamborghini. Deve aver percorso circa 1.200 km in sei anni, l’ho usata a malapena. Sono due anni che penso al motivo per cui ho comprato quella macchina. Ora l’unica cosa che fa è prendere freddo e pioggia, ha anche le ragnatele e tutto il resto”. Aguero ha una vera passione per le auto, possiede una Ferrari GTC4Lusso del valore di quasi 280mila euro, inoltre ha acquistato una Lumma CLR SV Range Rover (da circa 170mila euro) e una Nissan GT-R personalizzata (da 100mila euro).