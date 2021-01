Tensione altissima in casa Marsiglia, si è verificato un vero e proprio assalto da parte dei tifosi. Il club francese non sta di certo disputando una buona stagione, in campionato occupa la settima posizione e non vince da ben 4 giornate (1 pareggio e tre sconfitte consecutive). La squadra era concentrata sulla sfida contro il Rennes, la sfida è stata rinviata.

L’assalto dei tifosi del Marsiglia

Momenti di paura al centro sportivo del Marsiglia per l’irruzione dei tifosi. Nel dettaglio i supporter hanno prima lanciato fumogeni e successivamente scaraventato alcune transenne contro il cancello d’ingresso. Addirittura è stato picchiato un calciatore come rivelato da Radio Montecarlo. La Polizia ha fermato 25 persone che sono state successivamente identificate. In basso il VIDEO.