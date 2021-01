Tante indicazioni nelle partite della 15esima giornata del campionato di Serie A, si sono appena concluse le gare delle 15. Bellissima e ricca di sorprese la sfida tra Genoa e Lazio, tantissime emozioni nell’arco dei 90 minuti come emerge dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partita dai due volti per la squadra di Simone Inzaghi che non riescono a svoltare la stagione. L’arrivo di Ballardini in panchina ha portato la scossa giusta, ma soprattutto risultati. Sono stati i bomber a decidere la sfida, nel primo tempo Immobile su calcio di rigore, nella ripresa Mattia Destro fissa il definitivo 1-1.

Genoa-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Zapata 5, Criscito 6.5; Zappacosta 5.5, Lerager 6, Badelj 6, Behrami 6.5, Czyborra 5.5; Pjaca 6, Destro 7. All.: Ballardini.

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 5.5, Acerbi 6, Radu 6.5; Lazzari 5, Milinkovic Savic 6, Lucas Leiva 5, Luis Alberto 6, Marusic 5; Caicedo 6, Immobile 6.5. All.: S. Inzaghi.