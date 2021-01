Si è giocato il recupero della 5ª giornata di campionato di Serie B, successo del Cittadella contro la Reggiana che si rilancia per la zone altissime della classifica. La notizia di giornata riguarda il gol del definitivo 0-2, la prodezza ha fatto in poco tempo il giro del web. Al minuto 64 Alessio Vita e Roberto Ogunseye sono stati protagonisti di un gol alla Holly e Benji, i due calciatori hanno colpito il pallone contemporaneamente. La squadra di Venturato sale al terzo posto in classifica e si avvicina tantissimo alla vetta, il distacco dall’Empoli è di 4 punti.

Il gol del Cittadella, le parole di Ogunseye

Ogunseye ha analizzato così il gol contro la Reggiana ai microfoni di Dazn: “Abbiamo colpito la palla tutti e due. Io l’ho toccata leggermente prima e ho fatto gol, ma l’importante è che sia entrata e che abbiamo conquistato una vittoria così importante”.