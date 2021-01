Il gol di Ciro Immobile ha sbloccato il primo match della 18esima giornata del campionato di Serie A. Si stanno affrontando Lazio e Roma in una partita che non ha bisogno di presentazioni, il derby è una partita sempre molto sentita nonostante l’assenza del pubblico.

In campo due squadre in lotta per obiettivi importanti, la compagine di Fonseca punta la vittoria dello scudetto mentre quella di Inzaghi almeno la qualificazione in Champions League. La prima rete si registra al 15′, grave errore di Ibanez che scivola e serve il pallone ad Immobile, l’attaccante non sbaglia. Al 24′ il raddoppio di Luis Alberto e 2-0. In basso il video del gol di Immobile.