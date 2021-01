Il gol di Leao è veramente incredibile. Si sta giocando la partita delle 18 valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A, in campo Benevento e Milan che si stanno affrontando in una partita veramente scoppiettante.

I rossoneri passano in vantaggio con il gol di Kessie su calcio di rigore, poi la partita rischia di complicarsi per il Milan a causa dell’espulsione di Tonali. Nella ripresa la squadra di Inzaghi si gioca il tutto per tutto, ma a raddoppiare è il Milan: prodezza di Leao, un gol ‘alla Ibrahimovic’ tutto da gustare. In basso il video della marcatura.