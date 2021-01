Fredy Guarin è stato protagonista di una buona carriera, nel corso degli anni si è messo in mostra come un ottimo centrocampista dotato di un tiro molto potente ed in grado di fare la differenza anche dal punto di vista realizzativo. Il 30 dicembre 2020 il colombiano è stato ingaggiato dal Millonarios, club di Bogotà, tornando così nel campionato colombiano a 15 anni di distanza dall’ultima esperienza trascorsa tra le file dell’Envigado. Sabato ha disputato la prima partita di campionato, la gara è finita 1-0 ma sul web ha fatto il giro una foto di Guarin: il calciatore è sovrappeso, quasi irriconoscibile.

La storia di Guarin

Fredy Alejandro Guarín Vásquez è un calciatore colombiano, centrocampista del Millonarios. E’ un classe 1986, quindi nelle ultime stagioni della sua carriera. Si tratta di un calciatore forte fisicamente, è dotato anche di buona qualità. Può ricoprire diversi ruoli in mediana, da centrale a mezzala, ma può disimpegnarsi bene anche da trequartista. Le prime esperienze in carriera sono state con Atlético Huila e Envigado, poi il prestito al Boca Juniors. Si mette in mostra al Saint-Étienne, ma l’esperienza più importante è con la maglia del Porto. Si dimostra un ottimo centrocampista e viene chiamato dall’Inter, il rendimento è un pò altalenante ma nel complesso molto positivo. Le ultime avventure sono state con Shanghai Shenhua e Vasco da Gama, adesso i Millonarios.