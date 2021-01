Zlatan Ibrahimovic ha deciso di pubblicare un post sul profilo Twitter dopo la lite con Lukaku. L’episodio si è verificato in occasione della partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con il gol a tempo quasi scaduto di Eriksen su calcio di punizione. Poco prima dell’intervallo si sono verificati momenti di tensione tra i due attaccanti che si sono dati appuntamento negli spogliatoi. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”-

Zlatan Ibrahimovic è stato anche accusato di razzismo, lo svedese ha però deciso di rimandare al mittente la provocazione. Su Twitter ha affrontato l’argomento, il messaggio è molto chiaro: “Nel mondo di ZLATAN non c’è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza – siamo tutti uguali !! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri”.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

