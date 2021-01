La giornata di Crotone-Roma è stata sconvolta dalla notizia del grave incidente del dirigente Morgan De Sanctis. L’ex portiere è stato subito ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli, in nottata è stato operato d’urgenza all’addome. Attualmente si trova in terapia intensiva, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Al dirigente della Roma è stata asportata la milza.

Incidente De Sanctis, i dettagli

Morgan De Sanctis stava percorrendo la via Cristoforo Colombo a Roma a bordo della sua Hyundai, si sta provando a fare luce sulle cause dell’incidente. L’ex portiere si è procurato anche la frattura di qualche costola, è cosciente e non rischia la vita. La Roma dovrà scendere in campo dopo questa brutta notizia e proverà a dedicare la vittoria al suo dirigente. De Sanctis avrà bisogno di un pò di tempo per superare l’incidente, sia dal punto di vista fisico che mentale.