L’infortunio di Balotelli preoccupa il Monza. Dopo il gol all’esordio l’ex attaccante del Brescia ha dovuto fare i conti con un problema fisico e non ha preso parte alla partita del campionato di Serie B contro il Lecce. Si tratta di una tegola clamorosa per l’allenatore Brocchi in un vero e proprio scontro per corsa promozione.

L’infortunio di Balotelli

Mario Balotelli è stato costretto al forfait a causa di un problema muscolare emerso nel riscaldamento della partita contro il Lecce. Il calciatore si è accomodato in tribuna e non potrà aiutare la squadra a raggiungere un risultato positivo. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe aver riportato un risentimento al flessore della coscia sinistra.