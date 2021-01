L’infortunio di Dybala preoccupa la Juventus. I bianconeri sono in campo per la 17esima giornata del campionato di Serie A, ma devono fare i conti con problemi di formazione. La squadra di Andrea Pirlo ha intenzione di conquistare i tre punti contro il Sassuolo, l’obiettivo è rispondere al Milan ed accorciare dall’Inter.

L’infortunio di Dybala

Al 19′ l’infortunio di McKennie, al suo posto è entrato Ramsey. Finita? Macchè. Un altro infortunio condiziona le scelte di Andrea Pirlo, poco prima del 45′ anche Dybala è stato costretto al cambio per un problema fisico, dentro Kulusevski. Guai per la Juventus, contro il Sassuolo ed anche per le prossime partite.