L’infortunio di Paulo Dybala preoccupa la Juventus. Il club bianconero è reduce dal successo contro il Sassuolo che ha permesso di rispondere al Milan e di recuperare ancora terreno all’Inter, adesso cresce l’attesa in vista dello scontro scudetto tra bianconeri e nerazzurri. La partita contro la squadra di De Zerbi si è conclusa sul risultato di 3-1 grazie alle reti messe a segno da Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo, per gli ospiti inutile la rete di Defrel. Andrea Pirlo ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di McKennie e Dybala, mentre non dovrebbe preoccupare Chiesa.

L’infortunio di Dybala

Paulo Dybala è arrivato in mattinata al centro medico della Juventus per gli esami clinici, i primi aggiornamenti non sembrano positivi. L’argentino zoppicava vistosamente ed indossava un tutore, segno che l’infortunio potrebbe essere serio. La sua presenza contro l’Inter è in forte dubbio, Andrea Pirlo deve già fare i conti con una vera emergenza in attacco.