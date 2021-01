L’infortunio di Dzeko preoccupa la Roma in vista della partita di campionato contro il Crotone. La squadra di Fonseca è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto, la stagione del club giallorosso può essere considerata sicuramente positiva. L’occasione contro il Crotone è ghiotta, la Roma è superiore dal punto di vista tecnico e può conquistare la terza vittoria consecutiva. I calabresi hanno bisogno di punti per la corsa salvezza, al momento occupano l’ultimo posto in classifica ma le chance di salvezza sono ancora vive.

L’infortunio di Dzeko, l’attaccante a rischio forfait

Edin Dzeko rischia seriamente di non poter scendere in campo nella partita del campionato di Serie A contro il Crotone. Il calciatore bosniaco ha accusato un risentimento muscolare al gluteo durante l’ultimo allenamento.

Le condizioni di Dzeko verranno valutate meglio nella mattinata di domani, ma il rischio forfait è serio. Alla fine Fonseca potrebbe decidere di non rischiarlo, soprattutto dal primo minuto. Al suo posto pronto Borja Mayoral.