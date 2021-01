L’infortunio di Edin Dzeko preoccupa la Roma. E’ un momento chiave della stagione del club giallorosso, la squadra di Fonseca è reduce da due partite pessime contro la Lazio in campionato e contro lo Spezia in Coppa Italia. In più ha dovuto fare i conti con la figuraccia delle 6 sostituzioni, quando il limite è di 5. Sono circolate anche voci di un possibile ammutinamento, sia per il malcontento per l’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, ma anche per una questione privata interna, riguardante un calciatore e un membro dello staff, secondo voci circolate nella giornata di oggi.

L’infortunio di Dzeko

Il tecnico Fonseca si gioca la panchina sempre contro lo Spezia e non potrà contare sull’attaccante Edin Dzeko. La conferma è arrivata direttamente da Fonseca in conferenza stampa.

“Sfortunatamente abbiamo qualche problema con i giocatori nella squadra. Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio e Dzeko ha avuto una contusione nella partita. ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita. Il mio rapporto con Dzeko? Non dico altro, non può giocare. Sono concentrato sulla partita di domani”.