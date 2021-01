Un infortunio horror, un intervento veramente durissimo che rischia di condizionare la carriera calcistica. L’episodio si è verificato in occasione di Ituzaingò e Real Pilar, gara valida per la quarta divisione argentina. Il calciatore di casa Brian Medina è stato colpito duramente da un avversario e le conseguenze sono state drammatiche: la gamba si è praticamente squarciata fino al muscolo.

L’autore del fallo non è stato espulso, ma soltanto ammonito: si tratta di un abbaglio incredibile da parte del direttore di gara. L’immagine della gamba di Brian Medina ha fatto in poco tempo il giro del web e non è adatta alle persone impressionabili. Il calciatore rischia un lunghissimo stop.

Chi è Brian Medina

Brian Medina è un calciatore argentino, difensore dell’Ituzaingó. La carriera è iniziata dalle giovanili del San Lorenzo, nel 2014 è passato in prestito al Bragado. L’esperienza più importante come numero di presenze è stata con il Club Atlético Colegiales in Argentina. Infine il trasferimento all’Ituzaingó, in Primera C Metropolitana.