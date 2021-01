Il Milan deve fare i conti con l’infortunio di Kjaer. Si sta giocando il match dei quarti di finale di Coppa Italia, in campo Inter e Milan che si affrontano in un derby che non ha bisogno di presentazioni. La partita sembra abbastanza bloccata, non si sono verificate grandi occasioni da gol.

L’infortunio di Kjaer

Nei primi minuti subito una tegola per il Milan che deve rinunciare al difensore Kjaer. Problema muscolare per il rossonero, al suo posto il nuovo acquisto Tomori. Subito grande lavoro per l’ultimo entrato, i nerazzurri ad un passo dal vantaggio con Lukaku, poi il gol di Ibrahimovic. Le condizioni di Kjaer verranno valutate nelle prossime ore.