L’Inter è reduce dal netto successo nella partita del campionato di Serie A contro il Crotone, 6-2 il risultato finale ma le ultime ore sono state di preoccupazione per le condizioni dell’attaccante Lukaku. Il calciatore belga aveva riportato una contrattura al quadricipite della coscia destra, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Il calciatore ha svolto oggi una seduta di allenamento leggera, è ancora incerta la sua presenza per la partita di campionato contro la Sampdoria, ma in ogni caso non partirà dal primo minuto. La decisione finale di Conte potrebbe essere quella di risparmiare Lukaku, in vista delle sfide contro Roma e Juventus.