Si è giocata la prima partita valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A, il torneo italiano torna in campo dopo la pausa natalizia, si sono affrontate Inter e Crotone. La squadra di Antonio Conte si dimostra in un ottimo momento di forma, i calabresi bene per 60 minuti, in grossa difficoltà nel finale. Il grande protagonista è stato Lautaro Martinez, l’argentino autore di una tripletta ed è stato anche decisivo in occasione dell’autogol di Marrone. A completare la goleada anche Lukaku (preoccupazione per l’ex United che ha lasciato il campo nel finale per un infortunio) e Hakimi. L’iniziale vantaggio del Crotone è stato siglato da Zanellato, quello del momentaneo 2-2 da Golemic su calcio di rigore. Finisce con il netto 6-2, ottava vittoria consecutiva.

Inter-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (dall’81’ Kalorov s.v.); Hakimi 7, Barella 6.5 (dal 70′ Gagliardini 6), Brozovic 7, Vidal 5 (dal 46′ Sensi 6), Young 5.5 (dal 75′ Darmian s.v.); Lukaku 7.5 (dal 75′ Perisic s.v.), Lautaro 9.5. All.: Conte.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Golemic 6 (dall’85’ Djidji s.v.), Marrone 4, Luperto 5 (dal 70′ Magallan 6); Pereira 5.5, Molina 6.5 (dall’85’ Vulic s.v.), Zanellato 6.5, Eduardo 6, Reca 4.5; Riviere 5.5 (dal 62′ Simy 5.5), Messias 6.5 (dall’86’ Rojas s.v.). All.: Stroppa