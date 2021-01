E’ da poco andata in archivio la partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Inter in un vero e proprio scontro per lo scudetto. Ma a preoccupare sono state le condizioni di Darmian, costretto ad uscire nel primo tempo. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-2, ad approfittarne è il Milan che allunga in classifica dopo il successo contro il Torino. Giallorossi in vantaggio con Pellegrini, poi la reazione dei nerazzurri con Skriniar e Hakimi, è Mancini di testa a siglare il definitivo pareggio.

Le condizioni di Darmian

A tenere banco in casa Inter sono le condizioni del terzino Darmian. L’ex Parma ha dovuto fare i conti con un brutto colpo alla schiena, successivamente si è recato a Villa Stuart per accertamenti radiografici.