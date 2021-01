Prima le voci di una possibile cessione, poi la convincente prestazione contro la Juventus che ha lanciato i nerazzurri in chiave scudetto, adesso questa nuova notizia sulla rivoluzione studiata da Suning. Sono giorni caldissimi in casa Inter, a tenere banco è anche l’organizzazione della società per garantire un futuro ancora più importante ad un club che è riuscito a realizzare dei passi in avanti dal punto di vista sportivo. E’ in lotta per lo scudetto e già rappresenta un ottimo risultato considerando le ultime stagioni altalenanti.

La rivoluzione di Suning, il nome ed il logo

E’ prevista una mezza rivoluzione che prenderà il via dal prossimo 9 marzo, l’intenzione è quella di abbandonare la formula “Football Club Internazionale Milano” per passare a “Inter Milano”, l’obiettivo è inoltre quello di realizzare un logo stilizzato sulla scia di quello della Juventus. Oltre al nome cambierà anche lo sponsor che, molto probabilmente, diventerà Evergrande e prenderà il posto di Pirelli. Il cambio è previsto entro le prossime settimane con il lancio organizzato il 9 marzo, in occasione dei 113 anni di storia del club nerazzurro.