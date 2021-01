Inter, Vidal nella bufera: bacia lo stemma della Juventus [VIDEO]

Incredibile episodio che si è verificato prima della partita di campionato Inter-Juventus, vero e proprio scontro per lo scudetto. Si preannuncia una sfida scoppiettante dal punto di vista agonistico e anche qualitativo.

Il centrocampista Vidal è un ex della partita, il cileno ha lasciato un ottimo ricordo ed è stato un protagonista con la maglia della Juventus. L’ultimo episodio ha alzato un polverone. Prima l’abbraccio con Giorgio Chiellini, poi il bacio sullo stemma della Juventus che non è stato sicuramente gradito dal popolo nerazzurro. In basso il video di Vidal.