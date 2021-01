Joshua Zirkzee è pronto a sposare il progetto del Parma con l’obiettivo di mettersi in mostra nel campionato italiano. Il club gialloblu sta disputando una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative, in campionato rischia seriamente la retrocessione. Il compito di D’Aversa non sarà sicuramente facile, dovrà ricompattare l’ambiente ma soprattutto conquistare risultati positivi. E’ in in arrivo un calciatore in grado di fornire una grossa mano, si tratta di Joshua Zirkzee del Bayern Monaco. L’attacco ha dimostrato tante lacune, il calciatore dovrà subito ambientarsi con il nuovo calcio.

Chi è Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee è un calciatore olandese, di ruolo attaccante. E’ una prima punta molto forte dal punto di vista fisico: è alto 193 cm per 89 kg, è il classico calciatore d’area, forte nei colpi di testa ed a proteggere il pallone, è anche agile nonostante l’altezza. Come caratteristiche viene paragonato a Lukaku. la carriera è iniziata nelle giovanili del Den Haag, poi l’esperienza nel settore giovanile del Feyenoord. Nel 2017 il trasferimento in Germania, al Bayern Monaco. L’esordio in seconda squadra è stato con il botto, si è messo subito in mostra realizzando una tripletta. Poi il salto in prima squadra, addirittura in Champions League. Protagonista anche con la maglia della nazionale olandese, dall’Under 15 fino all’Under 19.