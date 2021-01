Il Milan punta Junior Firpo. Il club rossonero sta disputando una stagione veramente entusiasmante, punta senza mezzi termini alla vittoria dello scudetto. Le prossime partite saranno fondamentali, così come le mosse di calciomercato della dirigenza. L’arrivo di Mario Mandzukic non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un calciatore di grande esperienza e qualità, può giocare come alternativa a Zlatan Ibrahimovic ma anche da esterno come dimostrato in diverse occasioni con la maglia della Juventus. I rossoneri non si fermano e hanno messo nel mirino anche un terzino, il nome caldo è quello di Junior Firpo del Barcellona.

Chi è Junior Firpo

Junior Firpo è un calciatore dominicano naturalizzato spagnolo, difensore del Barcellona. E’ un classe 1996 quindi con ancora ampi margini di miglioramento, è un terzino di sinistra molto bravo a disimpegnarsi sia in fase difensiva che in quella offensiva. E’ dotato di una buona struttura fisica, è duttile tecnicamente e di buona corsa, è abile nel dribbling ed in fase di assist. E’ cresciuto nelle giovanili del Puerto Malagueño, viene acquistato dal Betis e aggregato alla squadra B. Si mette in mostra e viene convocato per la prima squadra. E’ uno dei protagonisti e viene ingaggiato dal Barcellona per 18 milioni più 12 di bonus, firma un quinquennale. E’ in possesso della doppia nazionalità, dominicana e spagnola, nel 2018 è stato però convocato nell’Under 21 spagnola. Il Milan nel futuro?