Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic parla della Juventus e del collega Andrea Pirlo ed infiamma il match. I bianconeri devono riscattare la sconfitta contro l’Inter, la situazione per la lotta scudetto si è complicata, ma ancora ha i margini per tornare pienamente in corsa considerando la forza della rosa. I rossoblu invece devono mantenere la categoria, la vittoria contro il Verona ha riportato un pò di entusiasmo.

Mihajlovic infiamma Juventus-Bologna

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore Sinisa Mihajlovic, il riferimento su Andrea Pirlo ha infiammato l’ambiente.

“Pirlo? Le battevo meglio io le punizioni, può dirlo anche lui. L’estate scorsa feci una lezione da remoto a Coverciano, fra gli allievi c’era lui e mi fa piacere che adesso occupi quella panchina. Alla fine mi mandò un messaggio facendomi i complimenti per la lezione. Io raccontai tutto, adesso posso pensare che lui sappia tutto di noi perché io sono sempre sincero in ogni cosa, per cui mi toccherà cambiare qualcosina”.