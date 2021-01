La Juventus è reduce da una buona prestazione in campo, ma deve fare i conti con la positività al Coronavirus di Alex Sandro. Nell’ultima sfida successo della squadra di Andrea Pirlo con il risultato di 4-1 contro l’Udinese, i bianconeri sono in campo per preparare la fondamentale sfida contro il Milan. La Vecchia Signora non può permettersi una sconfitta, l’occasione è ghiotta per provare ad accorciare le distanze dai rossoneri.

Juventus, positivo Alex Sandro

La Juventus deve fare i conti con la positività di Alex Sandro, la conferma è arrivata direttamente dai bianconeri con un comunicato ufficiale.

“Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.