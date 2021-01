La Juventus ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo per la partita dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal. Un turno di riposo per il portoghese che sarà chiamato da partite molto importanti nei prossimi giorni tra campionato e Champions League. I bianconeri sono reduci dal successo in campionato contro il Bologna che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di accorciare le distanze dalla vetta dalla classifica occupata dal Milan.

La Juventus ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo per la partita contro la Spal. Ecco l’elenco completo di Andrea Pirlo.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Cuadrado, Frabotta, Demiral, Dragusin, Di Pardo. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski. Attaccanti: Da Graca, Morata.