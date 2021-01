La Juventus recupera una pedina molto importante per la partita di Supercoppa contro il Napoli, Cuadrado è infatti guarito dal Coronavirus e torna a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo. I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Inter, ma soprattutto la prestazione è stata da dimenticare: è un campanello d’allarme anche per le prossime partite. La dirigenza si aspetta una reazione già dalla partita di oggi, l’obiettivo è quello di alzare un trofeo.

Juventus, Cuadrado negativo al Coronavirus

La notizia più importate riguarda Cuadrado, il calciatore della Juventus è guarito dal Coronavirus, come conferma il sito ufficiale del club bianconero.

“Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.