La Juventus si prepara per la partita di campionato contro il Milan, ma deve fare i conti con casi di positività al Coronavirus. Dopo Alex Sandro anche Cuadrado ha dovuto fare i conti con la malattia, la conferma è arrivata direttamente dal club bianconero. La Vecchia Signora si gioca una partita fondamentale per la corsa scudetto contro il Milan, non può permettersi un passo falso considerando il distacco dai rossoneri che è già di 10 punti.

Cuadrado positivo al Coronavirus, il comunicato della Juventus

La positività di Cuadrado è stata confermata direttamente dalla Juventus con un comunicato ufficiale.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.