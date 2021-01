Una brutta tegola in casa Juventus, il difensore de Ligt è risultato positivo al Coronavirus e non potrà prendere parte alla partita di campionato contro il Sassuolo. Dopo l’infortunio l’ex Ajax si era ripreso il posto da titolare, confermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo e con ancora importanti margini di miglioramento. Il tecnico Andrea Pirlo è preoccupato anche per le prossime partite, la Juventus incontrerà in serie Genoa, Inter e Napoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

De Ligt positivo, il comunicato della Juventus

La positività di De Ligt è stata confermata direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.