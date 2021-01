La Juventus si prepara per la gara di Supercoppa italiana contro il Napoli, ma deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla bruttissima prestazione in campionato contro l’Inter, il ko rischia di risultare pesantissimo in chiave scudetto. I bianconeri sono chiamati alla reazione, a partire dalla gara di mercoledì contro gli uomini di Gennaro Gattuso. Pirlo dovrà inventarsi la difesa, a causa delle tantissime assenze. Out come previsto de Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro, non figura nell’elenco dei convocati nemmeno Demiral. Assente Dybala, recupera Frabotta.

Juventus, l’elenco dei convocati

Portieri: Szczesny; Pinsoglio; Buffon

Difensori: Chiellini; Danilo; Bonucci; Frabotta; Dragusin

Centrocampisti: Di Pardo; Arthur; Ramsey; McKennie; Bentancur; Bernardeschi; Rabiot; Fagioli; Ranocchia; Kulusevski;

Attaccanti: Cristiano Ronaldo; Morata