Il web si è scatenato dopo Juventus-Napoli, in particolar modo il clima si è surriscaldato con riferimento al rigore sbagliato dall’attaccante Insigne. La partita di Supercoppa italiana ha regalato tante emozioni e visto il successo della squadra di Andrea Pirlo che ha riscattato la sconfitta in campionato contro l’Inter, 2-0 il risultato finale con le reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. La compagine di Gennaro Gattuso può recriminare per il rigore sbagliato dall’attaccante Insigne sul risultato di 1-0.

Il rigore di Insigne, il web si scatena

Sono arrivate tantissime reazioni dal mondo social sul rigore sbagliato dall’attaccante Insigne. Nelle ultime ore è diventato virale sul web un frame del penalty calciato dal giocatore azzurro. Al momento del tiro di Insigne, il difensore Chiellini è già dentro l’area di rigore e non è consentito dal regolamento. “Il rigore era da ripetere”, scrivono sul web i tifosi del Napoli.