E’ la vigilia dei complimenti. Cresce l’attesa per la partita Inter-Juventus, prima Antonio Conte ha parlato benissimo del club bianconero scatenando la reazione dei tifosi nerazzurri. Successivamente l’allenatore Andrea Pirlo ha fatto i complimenti al collega Antonio Conte.

Pirlo su Conte

Andrea Pirlo esalta l’allenatore dell’Inter: “Da Conte ho imparato tanto, gli sono grato, mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto venir voglia di fare l’allenatore. Ha un grande spessore anche umano, ma domani saremo avversari. Abbiamo due caratteri diversi, forse per questo siamo sempre andati d’accordo. Ci siamo sentiti a inizio campionato, restano grande stima e grande affetto. Ha fatto la storia della Juventus e mi ha dato tanto. Cerca di togliere pressioni sui suoi per metterla a noi ma vinciamo da nove anni ed è normale avere pressioni: anche loro sono stati costruiti per vincere lo scudetto, domani si affronteranno due squadre con la stessa ambizione”.