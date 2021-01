La Juventus si prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Milan, si tratta di una sfida decisiva per provare ad accorciare dalla vetta della classifica, una sconfitta sarebbe sportivamente drammatica. Nelle ultime ore si è registrata la positività al Coronavirus di Alex Sandro, c’è preoccupazione in vista dell’esito degli altri tamponi.

Juventus, Pirlo sulla situazione in vista del Milan

Andrea Pirlo ha presentato la partita di campionato contro il Milan, arrivano aggiornamenti dopo la positività di Alex Sandro: “aspettiamo i risultati per capire se ci saranno altre positività. Milan-Juve non è una gara da dentro o fuori ma sicuramente è importante, è stata affascinante da giocatore e lo sarà da allenatore. Ieri Dybala aveva qualche linea di febbre, ma credo potrà essere della partita salvo imprevisti”.

“Valuteremo domani chi avremo del tutto a disposizione. Arthur e Rabiot sono recuperati però aspettiamo cosa succederà dopo l’esito dei tamponi”.