Prima i brividi, poi la vittoria in scioltezza. Si è conclusa la partita tra bianconeri per la 15esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus e Udinese che hanno dato vita ad una sfida scoppiettante, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’inizio di gara è di marca ospite, gol annullato a De Paul per un fallo di mano. La squadra di Pirlo entra in partita ed è il solito Cristiano Ronaldo a portare avanti i padroni di casa. Gli uomini di Gotti non riescono a reagire e nella ripresa la Vecchia Signora chiude definitivamente i conti prima con Chiesa e poi ancora con CR7. Sul 2-0 un gol annullato a Ramsey per un fallo di mano. Nel finale le reti Zeegelaar e Dybala per il definitivo 4-1.

Juventus-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2) Szczesny 6; Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Bonucci 6 (dall’83’ Chiellini s.v.), Alex Sandro 6 (dall’83’ Frabotta 5); Chiesa 7 (dal 74′ Bernardeschi s.v.), Bentancur 6.5, Mc Kennie 6.5 (dal 65′ Arthur 6), Ramsey 7 (dal 74′ Kulusevski s.v.); Dybala 5, Ronaldo 8.

Udinese (3-5-2) Musso 6.5; Bonifazi 5.5, De Maio 5.5 (dal 64′ Molina 6), Samir 5; Larsen 5.5, Pereyra 5.5 (dal 74′ Mandrogora s.v.), Walace 6 (dall’81’ Makengo s.v.), De Paul 5, Zeegelaar 6.5; Lasagna 5 (dal 74′ Nestorovski s.v.), Pussetto 5.5 (dal 46′ Forestieri 6.5)