Arriva una brutta notizia per la Lazio e per Luis Alberto. Il calciatore è stato operato d’urgenza per appendicite, l’operazione è stata eseguita presso la Clinica Paideia ed è perfettamente riuscita.

Il calciatore spagnolo sarà dimesso nei prossimi giorni e non potrà scendere in campo nelle partite contro Parma e Sassuolo. L’obiettivo di Luis Alberto è quello di tornare a disposizione per il 31 gennaio in trasferta contro l’Atalanta. La buona notizia è che il calciatore sta bene e ha già iniziato la fase di recupero.