Continuano ad arrivare reazioni dopo il derby tra Lazio e Roma, in particolar modo ha fatto molto discutere lo sfottò del figlio di Mihajlovic al calciatore della Roma Zaniolo. La partita ha regalato tante emozioni ed in particolar modo il dominio della squadra di Simone Inzaghi, il netto risultato di 3-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Vantaggio siglato da Ciro Immobile su errore di Ibanez, poi la doppietta di Luis Alberto a chiudere definitivamente i conti. La Lazio si rilancia nettamente in classifica, mentre lo stop per la Roma è pesante sia per la graduatoria che per una questione di fiducia.

Lo sfottò del figlio di Mihajlovic a Zaniolo

I calciatori si sono subito scatenati nello spogliatoio e sui social, stesso discorso per i tifosi della Lazio. Tra questi c’è anche Dusan Mihajlovic, figlio 18enne di Sinisa, sui social ha deciso di prendere di mira Zaniolo: “Aristacca i social”. Il riferimento è alla decisione del calciatore della Roma di abbandonare i profili social dopo le voci di gossip, l’account era stato poi riattivato per incoraggiare la squadra in vista del derby. Infine la pessima prestazione dei compagni ed una sconfitta pesante in una partita sentitissima.