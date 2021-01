Andrea Severini, marito della sindaca di Roma, Virginia Raggi, fa festa insieme al figlio Matteo dopo il successo della Lazio nel derby contro la squadra giallorossa. Il risultato è stato di 3-0 e non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, vantaggio dell’11 di Simone Inzaghi con Ciro Immobile, poi è arrivata la doppietta di Luis Alberto. La compagine biancoceleste si rilancia in classifica, mentre per la squadra di Fonseca è uno stop pesantissimo per la corsa scudetto.

Lazio-Roma, lo sfottò del marito della Raggi

Il marito della sindaca Raggi ha commentato così il derby della Capitale: “Salutiamo i cuginetti… Una piccola squadra, è vero…”, il riferimento è alle parole Ruggiero Rizzitelli che aveva dichiarato: “venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi”.

Andrea Severini ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non è nota la fede calcistica di Virginia Raggi, non ci sono dubbi invece sulla passione del marito…