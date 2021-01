Si continua a parlare della lite tra Ibrahimovic e Lukaku che è andata in scena nella partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, decisiva una punizione calciata da Eriksen a tempo quasi scaduto. Poco prima della fine del primo tempo rissa tra i due attaccanti che potrebbe portare delle conseguenze. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”

Lite Ibrahimovic-Lukaku, il comunicato del Codacons

L’episodio ha portato alla reazione anche del Codacons, che ha così avanzato questa richiesta alla Rai: “dopo gli insulti razzisti da parte di Ibrahimovic nel corso del diverbio con Lukaku appare impensabile far intervenire il calciatore come ospite d’onore al Festival. La RAI rischierebbe infatti di far passare l’errato messaggio che l’azienda avalli il razzismo, dando un posto d’onore ad un calciatore che si è reso protagonista di un episodio odioso. Al contrario Sanremo, così come lo sport e gli spettacoli in generale, dovrebbe essere tempio dell’uguaglianza e del rispetto di ogni individuo e di ogni diversità. Per tale motivo inviamo oggi una formale diffida alla RAI, dove si chiede, nel caso in cui il Festival dovesse svolgersi regolarmente, di non consentire la partecipazione di Ibrahimovic alla kermesse”.