Lite pesantissima nella partita di Coppa Italia tra Inter e Milan, si sta giocando la sfida valida per i quarti di finale. Succede veramente di tutto nel derby, prima l’infortunio di Kjaer, poi il vantaggio di Zlatan Ibrahimovic. Alla fine del primo tempo rissa tra lo svedese e Lukaku che si sono dati appuntamento nello spogliatoio.

Sono state svelate le frasi che hanno portato alla rissa, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…” Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”.