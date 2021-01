Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, gli attaccanti Ibrahimovic e Lukaku sono stati squalificati per una giornata dopo la lite che è scoppiata durante il derby Inter-Milan, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sono volate parole grosse tra i due calciatori e anche il contatto fisico è stato durissimo. La vicenda potrebbe regalare altre sorprese, come conferma il presidente Gravina, il Procuratore ha intenzione di vederci chiaro.

Lite Ibrahimovic-Lukaku, le parole di Gravina

La Procura federale ha chiesto il referto dell’arbitro, la conferma è arrivata direttamente dal presidente Gravina. “Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista, il Procuratore vuole vederci chiaro. Dal punto di vista regolamentare l’arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisirà il referto per capire a cosa si riferiscono le squalifiche”.