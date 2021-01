Luciano Spalletti è alla ricerca di una nuova squadra, l’ex Inter potrebbe tornare in panchina dopo le ultime esperienze altalenanti, è in corsa per la panchina del Cile. L’ultima avventura è stata con la maglia dell’Inter, non sono mancati i momenti di nervosismo con l’ambiente. Un pò lo stesso discorso anche con Roma e Zenit. L’avventura è iniziata con l’Empoli, poi Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona.

Spalletti in corsa per la panchina del Cile

Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere in Cile. Secondo quanto riferisce la stampa locale sarebbe in corsa per la Nazionale e prenderebbe il posto dell’attuale CT Reinaldo Rueda che sembra ad un passo dall’addio. Il principale ostacolo è rappresentato dall’alto ingaggio. Per Spaletti sarebbe la seconda esperienza fuori dall’Italia dopo quella sulla panchina dello Zenit dal 2009 al 2014. Sono in corso valutazioni da parte dell’allenatore ex Inter, l’aspetto principale sarà però rappresentato dall’accordo economico.