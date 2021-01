Un lutto ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio. La sua voce ha messo i brividi, l’atmosfera di Anfield è stata anche merito suo: è morto Gerry Marsden, leader del gruppo di Liverpool Gerry And The Pacemakers, è deceduto a 78 anni a causa di un’infezione al cuore. Nel 1996 portò al successo You’ll never walk alone con i Pacemakers. La notizia è stata annunciata dal conduttore radiofonico Pete Price, suo grande amico: “È per me davvero doloroso informarvi, dopo averne parlato con la famiglia, della scomparsa del leggendario Gerry Marsden per un malore cardiaco”.

E’ sicuramente una giornata triste per il Livepool, con ogni probabilità i Red Devils renderanno omaggio a Gerry Marsden nella partita di Premier League di lunedì contro il Southampton, l’appuntamento è previsto alle ore 21. La squadra di Klopp guida la classifica, ma è reduce da due pareggi consecutivi e proverà a dedicare la vittoria ‘alla sua voce’.

It’s with a very heavy heart after speaking to the family that I have to tell you the Legendary Gerry Marsden MBE after a short illness which was an infection in his heart has sadly passed away. Sending all the love in the world to Pauline and his family. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/Ezd9WcdeQK

— Pete Price (@PeteCityPrice) January 3, 2021